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تشيلسي يتعادل إيجابيًا مع برايتون بـ«البريميرليج»

الرياضة

تشيلسى
تشيلسى
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أمير سعد

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حسم التعادل الإيجابي فريق نتيجة مباراة برايتون أمام تشيلسي بهدف لكل منهما، في المباراة التى جمعتهما اليوم الأربعاء على ملعب «فالمر»، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتقدم البلوز في الشوط الأول بهدف مبكر عن طريق المدافع الإسباني سيزار أزبيليكويتا في الدقيقة 10 وحافظوا على الهدف حتى آخر 10 دقائق من نهاية اللقاء عندما سجل الإيرانى علي رضا جهانبخش هدف التعادل بخلفية مزدوجة مميزة.

وسيطر تشيلسي على اللقاء منذ الدقيقة الأولى وأهدر عدة فرص لكنه لم يسجل سوى فى بداية المباراة عندما تابع أزبيليكويتا تسديدة تامي أبراهام الذى سدد باتجاه المرمى أبعدها مدافع برايتون، وأعاد الكرة إلى المرمى ليعلن تقدم فريقه بعد مرور 10 دقائق على صافرة البداية، ودخل المهاجم الإيرانى بديلا في تشكيلة برايتون بالشوط الثاني، ليوقع على هدف التعادل، وهدفه الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي بعد صيام موسم ونصف عن التسجيل في المسابقة.

بتلك النتيجة يستمر تشيلسي في المركز الرابع برصيد 36 نقطة وارتقى برايتون للمركز الـ13 برصيد 24 نقطة.


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