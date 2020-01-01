قطر تهاجم "الحشد الشعبي" العراقي

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السفارة الامريكية

هاجمت دولة قطر، منتسبي الحشد الشعبي العراقي، إثر محاولات اقتحام السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد يوم أمس.

جاء هذا في بيان للخارجية القطرية اليوم الأربعاء، عقب تعرض السفارة لمحاولة اقتحام احتجاجًا على قصف أمريكا مواقع تابعة لـ "الحشد الشعبي".

وهاجم البيان محاولات الاقتحام، معربًا عن "إدانته واستنكاره الشديدين" لتلك الأحداث.

كما وصف محاولة الاقتحام بأنها "عمل غير مقبول ومخالف للاتفاقيات الدولية".

ودعت قطر الأطراف كافة في العراق "إلى ضبط النفس بغية تجاوز المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد حاليا"، مبديا دعمه الكامل للعراق وشعبه "من أجل الاستقرار والازدهار".


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