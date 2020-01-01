تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة مع رئيس التليفزيون لتطبيق الـ«var»

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عقدت نائلة فاروق رئيسة التليفزيون اجتماعا مهما مع وفد من اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لمناقشة الاستعدادات لتطبيق تقنية الـvar فى مباريات الدورى وكأس مصر خلال الموسم الحالى.

وطلب مسئولو اتحاد الكرة من قيادات التليفزيون توفير كل الإمكانيات والتقنيات الفنية اللازمة لتطبيق الفيديو فى المباريات، حتى يتم التنفيذ فى بداية الدور الثانى لمسابقة الدورى، وأكدت نائلة فاروق أن كل الإمكانيات جاهزة فى أى وقت لخدمة الكرة المصرية وبطولات الجبلاية.

وخاطب الاتحاد المصرى لكرة القدم، وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية للحصول على موافقاتها بشأن الإجراءات القانونية والمالية لإتمام التعاقد مع إحدى الشركات المتقدمة لتنفيذ مشروع الـ VAR وفقا للاشتراطات المطلوبة من الاتحاد الدولي فيما يتعلق بالشركات المنفذة وتفاصيل تطبيق التقنية.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن تكلفة تطبيق الـVAR بالدورى المصرى ستصل لمليون دولار فى الموسم الواحد ما يعادل 16 مليون جنيه مصرى تقريبًا، بواقع 3 آلاف دولار فى المبارة الواحدة تقريبًا، وذلك فى حالة استئجار الأجهزة وليس شرائها.

ومن المقرر أن يوقع اتحاد الكرة عقود تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى مع إحدى الشركات المتقدمة خلال الفترة المقبلة، على أن يلى ذلك دورات تدريبية لـ50 حكمًا على التقنية فى مباريات الممتاز "ب" ومسابقات الناشئين قبل نقلها للدورى الممتاز بداية من الدور الثانى.


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