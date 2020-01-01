مفاجأة.. وصول أول مقاتلين ترسلهم تركيا إلى ليبيا

01 يناير 2020 - 04:45 م

كشفت إذاعة فرنسية اليوم الأربعاء، أن مطار معيتيقة الليبي، استقبل مقاتلين سوريين أرسلتهم تركيا للبلاد.

وأضافت إذاعة "RFI " الفرنسية، نقلا عن مصادر بالمطار، وصول عدد كبير من "المرتزقة السوريين" إلى ليبيا عن طريق رحلات جوية غير مسجلة.

وجاء هذا بعد نشر مقاطع فيديو وثقت حضور المقاتلين إلى العاصمة طرابلس، بحسب الإذاعة الفرنسية.

وكشفت أن شركة الخطوط الجوية الليبية "Afriqiyah Airlines " وشركة الطيران "Ajniha "، التي يملكها عبد الحكيم بلحاج المقيم بتركيا، قامتا بنقل هؤلاء المقاتلين من تركيا إلى طرابلس،، موضحة أنه ما بين يوم الجمعة والأحد، هبطت 4 طائرات في مطار معيتيقة، وأنزلت مقاتلين سوريين من الألوية الموالية لأنقرة.

وقالت إن إرسال المقاتلين بهدف مساعدة المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق.