"التعليم" تعلن بدء امتحانات الصف الأول الثانوي هذا الموعد

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التعليم

سي بي سي

أحمد السقا

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الثانوي يوم 11 يناير المقبل، وتنتهى 23 يناير.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعلم والتعليم الفني جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019/2020 للصفين الأول والثاني الثانوي.

وقررت الوزارة تعديل جدول الامتحانات؛ بسبب عيد الغطاس وتقديم موعد الامتحانات في المواد التي كان مقررًا لها يوم الاثنين 20 يناير 2020، إلى يوم الأحد الموافق 19 يناير 2020، استجابة للخطاب الذي أرسله البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأرسل قطاع التعليم العام خطابًا إلى المديريات التعليمية للتنبيه بالالتزام بالمواعيد المعلنة المعدلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم إعداد أي تصور لجداول الصفوف الدراسية المختلفة يتضمن إجراء امتحانات يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2020.

وأعلنت الوزارة، إجراء امتحانات أولى ثانوي ورقيا، بينما تجرى امتحانات الصف الثاني الثانوي إلكترونيا، بجميع المدارس عدا المدارس الخاصة غير المجهزة بشبكات الإنترنت.

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