رمضان عبد المعز: "الكلام ده سوء أدب مع الله"

01 يناير 2020 - 02:36 م

حذر الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، من بعض الكلمات مشددًا على عدم التلفظ بها، واصفا إياها بسوء الأدب مع الله".

وقال "عبد المعز" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي إم سي": "الناس اللي بتقول ليه يا رب بتعمل معايا كده؟ إشمعنى أنا؟"، الله لا يُسأل عما يفعل وعلى المؤمن الصبر على البلاء".

وتابع: "الله يدبر أمر الكون، فمن سلم بقضاء الله وقدره سلم، المؤمن لا يختار ودائمًا راضى بقضاء الله فى السراء والضراء.