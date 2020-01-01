"كارتيرون" يعلن قائمة الزمالك في مواجهة أسوان

محمد عبد الحارس
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة أسوان في الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز والتي تقام مساء غد الخميس على إستاد القاهرة.
وضمت القائمة اللاعبين:
محمد عواد - محمد أبو جبل في حراسة المرمي
محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد السلام - احمد عيد - محمد عبد الشافي - في خط الدفاع
طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - احمد زيزو- يوسف أوباما - محمد اوناجم - اشرف بن شرقي - كريم بامبو إسلام جابر في خط الوسط
مصطفى محمد - عمر السعيد في خط الهجوم.
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