بـ"رقص واحتفالات عائلية".. مشاهير الفن يستقبلون العام الجديد 2020

استقبل العديد من النجوم ومشاهير الوسط الفني العام الجديد، بطرق مختلفة، فمنهم من بدأها بوصلات الرقص والغناء، ومنهم من احتفل مع أسرهم وأحبائهم في جو حميمي.

ونستعرض لكم في هذا التقرير أبرز احتفالات المشاهير:

أيتن عامر

شاركت الفنانة أيتن عامر، متابعيها، عبر حسابها على "إنستجرام"، وهي ترقص وتغني على أغاني المهرجانات، في أحد الشوارع، ما أثارة حالة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الفنانة أيتن عامر مقطع فيديو جديد عبر حسابها على "إنستجرام"، برفقة الفنانة أروى جودة في أحد شوارع جورجيا.

وظهرت أيتن وأروى خلال رقصهما على أنغام مهرجان "مشينا صح مش عاجب"، وكان غناء "أيتن" لكلمات المهرجان بصوت عالٍ، أثناء الرقص في الشارع.

غادة عبد الرازق

كما احتفلت الفنانة غادة عبد الرازق بالعام الجديد في منزلها برفقة أسرتها.

وظهرت غادة في الصور التي نشرتها عبر حسابها على إنستجرام مع ابنتها روتانا وحفيدتيها وشقيقتها وبعض الأقارب.

كما نشرت فيديو ظهرت فيه ابنتها وحفيدتيها وشقيقتها يرقصن.

هنا الزاهد

فيما نشرت الفنانة هنا الزاهد عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على إنستجرام فيديو ظهرت فيه مع الفنانة ياسمين رئيس.

وظهرت في الفيديو ترقص على أنغام أغنية “باب الحياة” لدنيا سمير غانم وعبد الباسط حمودة.

كما نشرت ياسمين رئيس فيديو ظهرت فيه ترقص مع روبي على أنغام نفس الأغنية.

إليسا

من جانبها، استقبلت الفنانة اللبنانية إليسا العام الجديد 2020 برفقة شقيقتها نورما.

شاركت إليسا جمهورها بصور جديدة لها مع شقيقتها نشرتها عبر حسابها على إنستجرام.

ظهرت إليسا في الصور تجلس إلى جوار شقيقتها وترتدي نظارة طريفة مكتوب عليها 2020.

محمد محمود عبد العزيز

احتفل الفنان كريم محمود عبد العزيز وشقيقه محمد بالعام الجديد برفقة أسرتهما ومجموعة من أصدقائهما.

أقاما حفلا في منزلهما حضره عدد من النجوم منهم دنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان وكريم فهمي وشيكو وهشام ماجد وغيرهم.

ونشرت دنيا سمير غانم عبر حسابها على “إنستجرام” صورة لها مع كريم ومحمد لتكشف من خلالها عن أول صورة لخطيبة محمد، سارة.

كان محمد محمود عبد العزيز منذ إعلان خطبته في يناير 2019 لم يظهر مع خطيبته إذ اكتفى وقتها بنشر صورة ليده ويداها وهما يرتديان خاتم الزواج.

محمد عبده

تأثر الفنان محمد عبده بالرسالة الصوتية التي تلقاها من ابنته "نورة"، والتي تمت إذاعتها أمام الجمهور خلال إحيائه حفله الغنائي احتفالاً برأس السنة، الذي ترعاه هيئة العامة للترفيه السعودية، ضمن موسم الرياض الترفيهي.

ودخل محمد عبده في نوبة بكاء على مسرح أمام الجمهور متأثرًا بالمفاجأة.

وقدم محمد عبده خلال حفله الغنائي باقة من أشهر أغانيه، والتي حققت نجاحًا كبيرًا خلال مشواره الفني.

واختتم موسم الرياض ختاما رائعا 2020، في ليلة عراب الطرب، المطرب محمد عبده، على مسرح فنان العرب في بوليفارد الرياض.