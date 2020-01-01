» بابا الفاتيكان يترأس القداس الإلهي في أول أيام العام الجديد

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ترأس البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأربعاء، القداس الإلهي في أول أيام العام الميلادي الجديد 2020، داعيا الكنيسة للنزول والاقتراب من الناس.

وقال البابا خلال مقطع فيديو عرضته فضائية "إكسترا نيوز": "إن الناس والكنيسة عليهما الإنصات والحديث إلى بعضهما البعض".

وأضاف أنه بهذه الطريقة ينتشر فعليًا في المدينة وفي الكنيسة أيضًا هواء جديد، والرغبة في العودة مرة أخرى إلى الشارع والتغلب على المنطق القديم للمعارضة والحدود والتعاون وبناء مدينة أكثر عدالة وأخوة.


شاهد الفيديو..

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