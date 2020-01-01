» تناول "منشط جنسي" فمات في الغربية

01 يناير 2020 - 02:04 م

شهدت محافظة الغربية، واقعة مؤسفة، حيث لفظ شاب في العقد الثالث من عمره، أنفاسه الأخيرة، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، بدائرة مركز كفر الزيات.

وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا باستقبال مستشفى كفر الزيات العام ” ف.م .م ” 35 عاماً، ومقيم بدائرة مركز كفر الزيات، جثة هامدة.

وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى كفر الزيات العام، تحت تصرف النيابة، وانتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد إن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية، والتنفسية، إثر تناول منشط جنسي، ونفى وجود شبهة جنائية في الوفاة.