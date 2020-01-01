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بث مباشر لمباراة بيرنلي وأستون فيلا
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المصريون
يقدم موقع "المصريون" بثا مباشرا لأهم الأحداث الرياضية على مستوى العالم.
ويقدم اليوم بثا مباشرا لمباراة بيرنلي وأستون فيلا بالدورى الإنجليزي
مغرب
فجر
05:30
شروق
06:58
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عصر
14:49
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