» سعد سمير يجرى عملية "أكيليس" بألمانيا

01 يناير 2020 - 01:34 م

يخضع مدافع النادى الأهلى سعد سمير، لجراحة وتر أكيليس في ألمانيا، ومن المقرر أن يستمر لمدة 10 أيام بألمانيا بعد إجراء الجراحة.

خالد محمود طبيبي الفريق، قال إن المدافع سيعود إلى ألمانيا بعد شهر ونصف الشهر مجددًا؛ للاطمئنان على العملية وتحديد برنامجه التأهيلي الذي سيقوم به في القاهرة.

ووصل المدافع لألمانيا أمس للخضوع للجراحة، في وتر أكيليس بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا في مباراة الأهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.