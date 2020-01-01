فيديو صادم لمنتسبات تابعات لميليشيات عراقية أمام السفارة الأمريكية

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انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر عددًا من السيدات وهن يحملن الحجارة للهجوم على السفارة الأمريكية في العراق.

وبحسب ما أظهره الفيديو الذي نشرته قناة الحدث فإن منتسبات لميليشيات موالية لـ إيران يجلبن الحجارة لإلقائها على السفارة الأمريكية في بغداد.

يذكر أن عددًا من المحتجين العراقيين هاجموا أمس الثلاثاء، السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت سكاي نيوز عربية أن مناصري كتائب "حزب الله" العراقي، كانوا قد نصبوا في وقت سابق خيام اعتصام أمام بوابة السفارة الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد علق على أحداث السفارة الأمريكية في بغداد، متهما إيران بتدبير الهجوم على السفارة، وأنه "أبلغ الحكومة العراقية بضرورة استخدام قواتها لحماية السفارة".

وكتب ترامب في تغريدة له علي "تويتر"، إن "إيران قتلت مقاولاً أمريكيًا، وأصابت العديد، ما دفعنا للرد على تلك الهجمات بقوة وسوف نفعل ذلك دائما.. الآن إيران تدبر هجومًا على السفارة الأمريكية في العراق.. وسوف يتحملون المسئولية الكاملة. بالإضافة إلى ذلك، نتوقع أن يستخدم العراق قواته لحماية السفارة".


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