» الإفتاء: مين اللي قال دي فضفضة.." ده حرام"

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محمود شلبي

النميمية

حذر الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من الغيبة والنميمية، قائلا: "كلاهما حرام، وهما من الكبائر".

وأضاف شلبي، خلال فيديو على الحساب الرسمي لدار الإفتاء المصرية: عصرنا الآن أصبح مبتلى بانتشار الغيبة والنميمة، الغيبة حرام والنميمة كمان، وما هما إلا أمراض في المجتمع معهما الحقد والحسد".

وتابع: "تلاقي الناس طول ماهي قاعدة تجيب في سيرة الناس، ويقولوا من باب الفضفضة، دي مش فضفضة مين اللي قال دي فضفضة ده حرام، أنتوا مش بيجيبوا سيرة الناس بكلام حلو".

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