» الإفتاء: مين اللي قال دي فضفضة.." ده حرام"

01 يناير 2020 - 01:07 م

حذر الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من الغيبة والنميمية، قائلا: "كلاهما حرام، وهما من الكبائر".

وأضاف شلبي، خلال فيديو على الحساب الرسمي لدار الإفتاء المصرية: عصرنا الآن أصبح مبتلى بانتشار الغيبة والنميمة، الغيبة حرام والنميمة كمان، وما هما إلا أمراض في المجتمع معهما الحقد والحسد".

وتابع: "تلاقي الناس طول ماهي قاعدة تجيب في سيرة الناس، ويقولوا من باب الفضفضة، دي مش فضفضة مين اللي قال دي فضفضة ده حرام، أنتوا مش بيجيبوا سيرة الناس بكلام حلو".