خناقة بين مصريين في الكويت ونقل أحدهما للمستشفى

01 يناير 2020 - 12:38 م

أفادت وسائل إعلام كويتية، بنشوب مشاجرة قوية بين مصريين في الكويت بمنطقة خيطان نقل على أثرها أحدهما إلى المستشفي بعد الإصابة بجروح بالغة.





وحسب صحيفة الراي الكويتية، تم نقل المصري المصاب إلى مستشفى الفروانية في حالة حرجة، فيما هرب الجاني إلى جهة غير معلومة حتى الآن.





وتلقت غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية، بلاغا عن مشاجرة بين شابين وإصابة أحدهما، وعلى الفور توجه رجال الأمن والمسعفون إلى مكان البلاغ، وعند وصولهما تبين أن المصاب تعرض لجروح بليغة وجرى إسعافه إلى مستشفى الفروانية، بينما توارى الجاني عن الأنظار.





وكشفت التحقيقات الأولية أن المجني عليه لا يعرف كامل بيانات المتهم سوى اسمه الأول والثاني، حيث إن الخلاف الذي دب بينهما خلف أحد المجمعات التجارية كان بسبب خلاف مالي، وشرع رجال المباحث بحثاً عن الهارب تمهيداً لضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.









