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أزمة في "كوريا الجنوبية" بسبب شارب السفير الأمريكي

عرب وعالم

شارب هاري هاريس السفير الأمريكي لدي كوريا الجنوبية
شارب هاري هاريس السفير الأمريكي لدي كوريا الجنوبية
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متابعات - أمينة عبد العال

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تسبب شارب هاري هاريس السفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية أزمة في كوريا الجنوبية، فبالرغم من أن "الشارب" يعتبر رمزًا للرجولة عند بعض الشعوب إلا أنه رمز لـ"عدم الاحترام" عند شعوب أخرى، وبالنسبة لكوريا الجنوبية فهو يمثل أجيالا من الاستعمار الياباني لبلادهم والذي ظل 40 عاما حكم فيه ثماني حكام كان جميعهم يطلقون شاربهم كرمز للاستعمار والانتصار، منذ العام 1905 وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية 1945.

واتهم كوريون السفير هارس الذي تولي السفارة منذ 2018 لأنه يتبع نهجا غير محترم وقهري تجاه بلادهم، الذي دافع عن نفسه ممازحًا قائلا إنه بعد 40 عاما خدمة عسكرية قرر أن يغير من شكله الظاهري فحاولت أن أكون أكثر طولا لكني فشلت وحولت أن أبدو أصغر سنا ففشلت فلم أجد بد أمامي من إطالة شاربي.

جدير بالذكر أن هاريس ولد في يوكوسوكا الواقعة جنوب غرب طوكيو وهو ابن ضابط في البحرية الأمريكية من أم يابانية.

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