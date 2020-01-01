أبرز مواعيد مباريات اليوم

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تقام اليوم الأربعاء عددًا من المباريات بالعديد من الدوريات، أهمها  بالدورى الإنجليزي والمصري.

"المصريون"، ترصد أبرز مواعيد المباريات كالآتى:

ففى الدورى المصرى تقام ثلاث مباريات فى انطلاق الأسبوع الحادى عشر حيث يلتقى الاتحاد السكندري نظيره المقاولون العرب فى الثانية والنصف ظهرًا، فى حين يواجه الإسماعيلي نظيره إنبي فى الخامسة مساء اليوم.

وتختم مباريات بمواجهة الأهلى ومصر المقاصة على استاد السلام وذلك فى السابعة والنصف مساء اليوم.

وفى الدورى الإنجليزي يقام العديد من المباريات على رأسها

- بيرنلي VS أستون فيلا 2:30

- برايتون VS تشيلسي 2:30

- نيوكاسل يونايتد VS ليستر سيتي 5:00

- ساوثهامتون VS توتنهام هوتسبر 5:00

- واتفورد VS وولفرهامبتون 5:00

- مانشستر سيتي VS ايفرتون 5:30

- وست هام يونايتد VS بورنموث 7:30

- نورتيش سيتي VS كريستال بالاس 7:30

- أرسنال VS مانشستر يونايتد 10:00


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