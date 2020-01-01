» آمال ماهر تفاجئ متابعيها في بداية العام الجديد

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أمال ماهر

فاجأت الفنانة آمال ماهر، متابعيها، عبر حسابها على إنستجرام، بنشر عدة صور لها بجانب شجرة “الكريسماس”، مهنئة جمهورها بالعام الجديد، وذلك بعد غياب طويل عن الساحة الفنية والظهور الإعلامي.

ونشرت المطربة آمال ماهر،عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، مجموعة صور لها بجانب شجرة الكريسماس، معلقة عليها: ”كل سنة وانتم طيبين سنة جديدة سعيدة لكم جميعا يارب تحققوا فيها كل اللي بتتمنوه”.

وتحيي آمال ماهر حفلاً غنائيًا في السعودية بداية العام الجاري وذلك بناء على طلب جمهورها الذي دشن هاشتاج يحمل اسمها مطالبة بإقامة حفل لها.


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