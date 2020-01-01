هروب "غصن" حديث الساعة في اليابان.. وتعليقات صادمة

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رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن
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وكالات - الدويني فولي

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لبنان

اليابان

عون

غصن

ىميشيل عون

سلطت وسائل إعلام يابانية، الضوء، على انتقال رئيس شركة رينو نيسان السابق، اللبناني كارلوس غصن، من اليابان إلى لبنان بطريقة فيها الكثير من علامات الاستفهام.

ووصفت الكثير من الصحف الطريقة التي خرج بها غضن بالهروب والعمل الجبان، كما وصفت القضاء الياباني بالمهزلة.

واعتبرت صحيفة "يوميوري شيمبون" اليابانية، أن الهرب "عمل جبان"، وأكدت أن غصن، وبمغادرته اليابان خسر فرصة إثبات براءته والدفاع عن شرفه، معتبرة أن المحكمة ومحامي الدفاع عنه ومسئولي "الهجرة" يتحملون بعض المسئولية في هذه القضية، وذلك بحسب ما نقلت "فرانس 24".

وقالت صحف أخري، إن "تصرفات غصن جعلت من النظام القضائي الياباني مهزلة، وإنه يصر على أنه فر من الاضطهاد السياسي، لكن السفر إلى الخارج من دون إذن مخالف لشروط الإفراج عنه بكفالة".

وكـان غضن قد التقي  يوم أمس الثلاثاء، الرئيس اللبناني ميشال عون، بعد ساعات من وصوله إلى لبنان، ورغم تأكيد لبنان على أن غصن دخل بطريقة شرعية، تشير مصادر في اليابان إلى أن فريق الدفاع يحتفظ بجوازات سفره، بموجب الحكم القضائي الأخير، الأمر الذي يمثل تناقضا كبيرا ويزيد من غموض القضية.

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