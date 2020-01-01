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علامات لنقص السوائل في الجسم تعرف عليها

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نقص السوائل في الجسم
نقص السوائل في الجسم
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متابعات - أمينة عبد العال

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الصداع

العطش

التجاعيد

تشقق الشفاه

لا يعرف الكثيرون ما إذا كانت أجسامهم تحتوي على الكمية من المناسبة من السوائل أو هناك نقص بها، إلا أن هناك بعض الدراسات الحديثة التي أشارت إلي علامات تدل على نقصها.

ومن أهم هذه العلامات الصداع والدوار وضعف التركيز وآلام الكلى وقلة كمية البول و لونه الداكن ورائحته النفاذة والإمساك والقوام الغليظ للفضلات، حسبما أشارت خبيرة التغذية الألمانية آنتيه جال.

وأضافت  لوكالة الأنباء الألمانية أن الجفاف وتشقق الشفاه وظهور تجاعيد اليد والساعد والفخذ أيضًا من علامات نقص السوائل، لافتة إلى قلة السوائل بالجسم ترجع إلي تراجع الشعور بالعطش بسبب التقدم في العمر أو الإصابة بأحد الأمراض، مؤكدة ضرورة تناول لتر ونصف يوميا للتغلب علي هذه الأعراض.

 

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