سفارات تغلق مقراتها فى بغداد لهذا السبب

01 يناير 2020 - 11:13 ص

قررت العديد من السفارات نقل مقرها من العاصمة العراقية بغداد إلى أربيل بإقليم كردستان، لأنها لم تعد آمان إلى جانب الخوف من تصعيد الولايات المتحدة بعد اقتحام سفارتها، حسبما نشر موقع" السومرية نيوز".

وأكد مصدر عسكري عراقي أن هناك عدة قوات أمريكية في حالة تأهب لاعتداءات متوقعة بعد الأحداث التي شهدتها السفارة الأمريكية، لافتًا إلي أن القواعد العسكرية في المحافظات العراقية في حالة تأهب، ولفت إلي أن القوات الموجودة في هذه القواعد لا تمتلك وسائل هجومية.

جدير بالذكر أن المتظاهرين تجمهروا أمس أمام السفارة الأمريكية في بغداد وأشعل بعضهم الحرائق وحاولوا اقتحام السفارة.