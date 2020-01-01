موسى:"أنا طالع علشان أقولك ربنا يبارك فيك يا ريس"

01 يناير 2020 - 11:11 ص

هنأ الإعلامي أحمد موسى، الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول العام الميلادي الجديد، قائلاً: "كل سنة وحضرتك بألف خير، ربنا يحفظك ويبارك فيك على ما تقوم به من جهد كبير من أجل الدولة والشعب المصري".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مصر لم تشهد أصعب من الأوقات التي نمر بها ولكن الرئيس السيسي قادر على مواجهة التحديات والصعاب والتحديات الخارجية".

وتابع موجها حديثه الرئيس السيسي: "أنا طالع هوا عشان أقولك كل سنة وحضرتك طيب وربنا يبارك فيك"، مردفًا: "العام الجديد 2020، سيكون عام الخير والأمن والبركة والسعادة على مصر".