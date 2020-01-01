"الخطيب" يزور "آل الشيخ" للاطمئنان على صحته

01 يناير 2020 - 10:47 ص

يزور محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية للاطمئنان على صحته.

ووصل "الخطيب" للمملكة العربية السعودية، ظهر أمس الثلاثاء لأداء مناسك العمرة عقب عودته مؤخرًا من رحلة علاجية فى فرنسا استغرقت أسبوعين ثم يلبي اليوم دعوة المستشار تركي آل الشيخ.

ومن المقرر أن يتجه رئيس النادى الأهلى لباريس 25 يناير الجارى، للخضوع لفحوصات طبية مرة أخرى لمعرفة مدى تحسن حالته عقب الانتهاء من البرنامج الطبيعي.