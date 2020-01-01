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سيدة أمسكت بيده.. رد فعل صادم من بابا الفاتيكان

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ليلة رأس السنة

بابا

فاتيكان

واجه بابا الفاتيكان  امرأة أمسكت يده بقوة  برد فعل صادم ،أثناء مصافحته للمحتفلين بليلة رأس السنة فى ساحة الفاتيكان.

تفاصيل الواقعة تعود بعدما حاولت المرأة، أن تجذب يده لتطيل مصافحته وتحاول الكلام معه، لكنه عندما أراد أن ينهي مصافحتها أمسكت يده بقوة، فقام بضربها على يدها واستشاط غاضباً وترك الجميع.

تلك الواقعة أثارت جدلاً كبيرا، إذ التمس البعض لبابا الفاتيكان العذر كونها جذبته إليها بقوة، ورأى آخرون أنه كان ينبغي مراعاة شعورها لرؤية بابا الفاتيكان ورغبتها في التحدث إليه ببعض الكلمات.

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