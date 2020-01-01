جماعة الحوثي تطلق سراح 6 سعوديين ورسالة للمملكة

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وكالات - الدويني فولي

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أفرجت جماعة الحوثي "أنصار الله"، اليوم الأربعاء، عن 6 من الأسرى السعوديين المحتجزين لديها، حسب ما أفاد به عبد القادر المرتضي رئيس اللجنة الوطنية لشئون الأسري بالجماعة.

وكتب المرتضى في تغريدة له عبر تويتر: "‏تم اليوم بتوجيهات من القيادة تسليم 6 من الأسرى السعوديين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر للإفراج عنهم".

وأضاف: "منتظرون خطوات مماثلة من قوى العدوان للإفراج عن أسرانا"، مؤكدًا أن الخطوة "في إطار المساعي الرامية إلى حل ملف الأسرى، والدفع نحو تنفيذ اتفاق التبادل".

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