جماعة الحوثي تطلق سراح 6 سعوديين ورسالة للمملكة

وكالات - الدويني فولي
أفرجت جماعة الحوثي "أنصار الله"، اليوم الأربعاء، عن 6 من الأسرى السعوديين المحتجزين لديها، حسب ما أفاد به عبد القادر المرتضي رئيس اللجنة الوطنية لشئون الأسري بالجماعة.
وكتب المرتضى في تغريدة له عبر تويتر: "تم اليوم بتوجيهات من القيادة تسليم 6 من الأسرى السعوديين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر للإفراج عنهم".
وأضاف: "منتظرون خطوات مماثلة من قوى العدوان للإفراج عن أسرانا"، مؤكدًا أن الخطوة "في إطار المساعي الرامية إلى حل ملف الأسرى، والدفع نحو تنفيذ اتفاق التبادل".
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