» "سيد البلد" يسعى لمصالحة جماهيره على حساب "ذئاب الجبل"

01 يناير 2020 - 10:14 ص

يستضيف الاتحاد السكندري نظيره المقاولون العرب، فى الثانية والنصف ظهر اليوم الأربعاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى العام.

"زعيم الثغر" يدخل اللقاء بحث عن نقاط المباراة، بعدما تعرض لهزيمة ثقيلة أمام الأهلي برباعية دون رد الجولة الماضية فضلاً عن الخسارة من الإسماعيلى بهدف دون رد فى ذهاب دور الثمانية بالبطولة العربية.

طلعت يوسف مدرب الاتحاد طالب لاعبيه بمصالحة الجماهير بعد الخسارة فى مباراتين على التوالي.

على الجانب الآخر يسعى عماد النحاس مدرب ذئاب الجبل لاستغلال تعثر التحاد الجولات الماضية والتفوق عليهم معنويا بعدما حقق ذئاب الجبل فوزًا بهدفين دون رد على الدراويش فى آخر ظهور بالمسابقة.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثانى برصيد 22 نقطة.