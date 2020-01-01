الكلباني عن استقبال العام الجديد: تهنيء نفسك بنقصان العمر

01 يناير 2020 - 10:06 ص

شارك الشيخ عادل الكلباني إمام الحرم المكي السابق متابعيه على "تويتر" بمقطع فيديو بمناسبة العام الجديد، متسائلاً: عن سبب احتفال الناس به، ولماذا يقولون "هابي نيو يير" وقائلا: "هل يهنئ الإنسان نفسه بمناسبة نقصان عمره".

وأضاف: "الكثير يقولون سنة سعيدة، ما أدري أيه السبب إلي أي حد وصلنا إلى التقليد والانقياد، بغض النظر عن كومه حلال أو حرام، بغض النظر عن كونه تشبهًا أو غير تشبه، أيه الفرق، أيه الفرق بين اليوم وبكرة".

واستكمل كلماته مستنكرًا: "أيه المستند اللي تستند عليه أن السنة الجاية تختلف عن السنة اللي راحت: أيه اللي استفدناه، ما استفدنا شيئا لا شيء جديد".