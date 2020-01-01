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تجميد أصول أغنى امرأة في أفريقيا

عرب وعالم

إيزابيل دوس سانتوس
إيزابيل دوس سانتوس
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وكالات - الدويني فولي

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افريقيا

اصول

تجميد

إيزابيل دوس سانتوس

أفادت وسائل إعلام أنجولية، بأن محكمة أصدرت حكمًا بتجميد أصول إيزابيل دوس سانتوس، أغنى امرأة في أفريقيا، ومن بينها حصص في شركة "يونيتل اس ايه" للاتصالات اللاسلكية وبنك "بانكو بي اي سي" وبنك "بانكو دي فومنتو انجولا".

وحسبما أفادت صحيفة " دياريو دي نوتسياس" ووكالة "لوزا" للأنباء، نقلا عن بيان من مكتب المدعى العام الأنجولي، يشمل قرار المحكمة سينديكا دوكولو، زوج دوس سانتوس، وماريو دا سيلفا.

وطلب المدعي العام من المحكمة إصدار هذا الأمر، قائلاً إن الأشخاص الثلاثة أجروا صفقات مع شركات مملوكة للدولة، تسببت في خسارة حكومة أنجولا 1.14 مليار دولار، وفقا للتقارير .

ونقلت بلومبرج عن دوس سانتوس، ابنة جوزيه ادواردو دوس سانتوس، الذي شغل منصب رئيس انجولا في الفترة بين عامي 1979 و2017 على موقع تويتر "رسالة طمأنينة وثقة في فرقي"، دون الإشارة مباشرة إلى أمر المحكمة، قائلة "الطريق طويل وستتضح الحقيقة"

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