» تجميد أصول أغنى امرأة في أفريقيا

01 يناير 2020 - 10:00 ص

أفادت وسائل إعلام أنجولية، بأن محكمة أصدرت حكمًا بتجميد أصول إيزابيل دوس سانتوس، أغنى امرأة في أفريقيا، ومن بينها حصص في شركة "يونيتل اس ايه" للاتصالات اللاسلكية وبنك "بانكو بي اي سي" وبنك "بانكو دي فومنتو انجولا".

وحسبما أفادت صحيفة " دياريو دي نوتسياس" ووكالة "لوزا" للأنباء، نقلا عن بيان من مكتب المدعى العام الأنجولي، يشمل قرار المحكمة سينديكا دوكولو، زوج دوس سانتوس، وماريو دا سيلفا.

وطلب المدعي العام من المحكمة إصدار هذا الأمر، قائلاً إن الأشخاص الثلاثة أجروا صفقات مع شركات مملوكة للدولة، تسببت في خسارة حكومة أنجولا 1.14 مليار دولار، وفقا للتقارير .

ونقلت بلومبرج عن دوس سانتوس، ابنة جوزيه ادواردو دوس سانتوس، الذي شغل منصب رئيس انجولا في الفترة بين عامي 1979 و2017 على موقع تويتر "رسالة طمأنينة وثقة في فرقي"، دون الإشارة مباشرة إلى أمر المحكمة، قائلة "الطريق طويل وستتضح الحقيقة"