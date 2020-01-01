الأهلى يواجه "المقاصة" لتأمين صدارة الدوري

01 يناير 2020 - 09:47 ص

يدخل فريق الأهلى اختبارًا جديدًا، حينما يواجه نظيره مصر المقاصة فى السابعة والنصف مساء اليوم على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري.

المارد الأحمر يدخل اللقاء ناقص الصفوف فى ظل تعرض العديد من اللاعبين للإصابة وعلى رأسهم حمدي فتحي، حسين الشحات، جونيور أجاي، شريف إكرامي محمد محمود، رمضان صبحي وسعد سمير الذي تعرض لقطع في وتر أكيلس في لقاء بلاتينيوم الأخير، بالإضافة إلى إيقاف أيمن أشرف.

ويدخل الأهلي يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري العام برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين، مع وجود مباراتين مؤجلتين، في المقابل يحتل مصر المقاصة المركز الـ14، بعد أن فاز الفريق في مباراتين فقط، وتعادل في ثلاث مباريات وخسر خمس.

على الجانب الآخر يدخل المقاصة بقيادة مدربه "ميدو"، وعينه على تحقيق نتيجة ايجابية خلال اللقاء المهم، من أجل الهروب من شبح دوامه الهبوط.

ويعاني أيضًا الفريق الفيومي من الغيابات في مباراة اليوم في مقدمتها محمد رمضان وميدو جابر وأحمد عادل عبد المنعم بسبب الإصابة.