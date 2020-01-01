  • الأربعاء 01 يناير 2020
  • بتوقيت مصر10:45 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد سعود

السعودي المطبع يستقبل العام الجديد بأنشودة عبرية

الحوثيون

جماعة الحوثي تطلق سراح 6 سعوديين ورسالة للمملكة

طارق شوقي

وزير التعليم: "أنا فخور بوزارتى"

الشيخ عادل الكلباني إمام الحرم المكي السابق

الكلباني عن استقبال العام الجديد: تهنيء نفسك بنقصان العمر

السعودية

لأول مرة.. وزارة سعودية جديدة تدخل العمل

نجيب ساويرس

ساويرس للإخوان: عالم بقر صحيح

غصن

بعد فرار غصن من اليابان.. لبنان: دخل بصورة شرعية

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

فايلر

تعرف على اللاعب الذي أثار جنون فايلر في تدريبات الأهلي

كهربا

أول تعليق من كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي

الأهلى يواجه "المقاصة" لتأمين صدارة الدوري

الرياضة

الأهلى والمقاصة
أرشيف
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

الاتحاد يواجه طنطا للحفاظ على صدارة الدورى

#

الأهلى يواجه الاتصالات وديًا استعدادًا للجونة

#

الزمالك يواجه الأهلى فى قمة "السلة" بالكأس

#

الأهلى يواجه «الإعلاميين» استعدادًا للقمة

يدخل فريق الأهلى اختبارًا جديدًا، حينما يواجه نظيره مصر المقاصة فى السابعة والنصف مساء اليوم على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري.

المارد الأحمر يدخل اللقاء ناقص الصفوف فى ظل تعرض العديد من اللاعبين للإصابة وعلى رأسهم حمدي فتحي، حسين الشحات، جونيور أجاي، شريف إكرامي محمد محمود، رمضان صبحي وسعد سمير الذي تعرض لقطع في وتر أكيلس في لقاء بلاتينيوم الأخير، بالإضافة إلى  إيقاف أيمن أشرف.

ويدخل الأهلي يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري العام  برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين، مع وجود مباراتين مؤجلتين، في المقابل يحتل مصر المقاصة المركز الـ14، بعد أن فاز الفريق في مباراتين فقط، وتعادل في ثلاث مباريات وخسر خمس.

على الجانب الآخر يدخل المقاصة بقيادة مدربه "ميدو"، وعينه على تحقيق نتيجة ايجابية خلال اللقاء المهم، من أجل الهروب من شبح دوامه الهبوط.

ويعاني أيضًا الفريق الفيومي من الغيابات في مباراة اليوم في مقدمتها محمد رمضان وميدو جابر وأحمد عادل عبد المنعم بسبب الإصابة.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» معسكر مغلق بالزمالك استعدادًا "لتماسيح النيل"
» "سيد البلد" يسعى لمصالحة جماهيره على حساب "ذئاب الجبل"
» تجميد أصول أغنى امرأة في أفريقيا
» جونسون في تهنئة الميلاد: انتظروا هذا الأمر
» شروط الإعارة بـ«التربية والتعليم» للخارج
» شاهد..أول ظهور لخطيبة نجل محمود عبد العزيز
» فنانة شهيرة: مكنتش عايز أكشف السر المحرج دا عن جوزي
» هل عاقب السادات "أم كلثوم" بسبب الاسم الذي أطلقته عليه؟
» نجل صلاح قابيل يفجر مفاجأة عن قبره الذي أشيع أنه دفن فيه حيا
» سر مغادرة "فايلر" لمران الأهلي بعد 30 دقيقة فقط من بدءه
» تعرف على اللاعب الذي أثار جنون فايلر في تدريبات الأهلي

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات