» جونسون في تهنئة الميلاد: انتظروا هذا الأمر

01 يناير 2020 - 09:46 ص

أعلن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، عن تأكده من قدرته على توحيد بلاده المنقسمة في العام الجديد عندما تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوربي قائلا: "سنة رائعة وعقد من الزمن غير عادي".

كما أكد جونسون أن مهمته الأولى هى ضمان إنجاز الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد مرور أكثر من 3 سنوات على تصويت بريطانيا لصالح الانسحاب من التكتل.

وأضاف في تصريحاته الإعلامية: "بينما نقول وداعًا لعام 2019 يمكننا أن نطوي صفحة الانقسام والضغائن وعدم اليقين التي سيطرت علي الحياة العامة وأعادتنا إلى الوراء".

جدير بالذكر أن جونسون فاز بأغلبية برلمانية ساحقة في الانتخابات التي جرت منذ حوالي الثلاثة أسابيع.