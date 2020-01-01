» شروط الإعارة بـ«التربية والتعليم» للخارج

01 يناير 2020 - 09:38 ص

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب الإعارات للمعلمين الراغبين للعام الدراسي 2020 / 2021.

وبحسب خطاب أرسلته الوزارة للمديريات، قالت الوزارة إنه "على الراغبين في التقدم للإعارة التوجه إلى إدارة الإعارات الخارجية بالإدارات التعليمية للحصول على الاستمارة ومعرفة الأوراق المطلوبة، حتى 27 فبراير المقبل".

ونشرت الوزارة شروط التقدم للإعارة لعام 2020 / 2021 كالآتي:

- صورة من قرار التعيين.

- صورة طبق الأصل من المؤهل.

- أن يكون مقيدًا على درجة مالية بالوزارة.

- قضاء 36 شهرًا في العمل بالتربية والتعليم و24 شهرًا للمنقول بذات المحافظة المتقدم منها، والمنتدب يقدم للجهة الأصلية وليس المنتدب إليها.

- السن لا يزيد على 50 عامًا للمعلمين، ولا يزيد على 56 عامًا للوظائف الإشرافية.

-صورة من تغيير المسمى الوظيفي في حالة التغيير.

-صحيفة الأحول الإلكترونية.

- يقدم طلب الإعارة على المرحلة الأصلية المقيد عليها.

- صورة جواز سفر حديثة (مع مطاقة الوظيفة ببطاقة التقدم).

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- 2 صورة مهن تعليمية.

- صورة مهن طبية.

- إقرار من المدرسة بالعمل.

- موافقة كتابية صريحة من الزوج معتمدة من جهة رسمية على سفرها بمفردها ودون أطفالها.

- شهادة طبية للسفر للخارج.

- تقارير آخر عامين.

- تسديد مبلغ 30 جنيهًا، وتسجيل أكثر من رقم تليفون.

- يرفق بالطلب بيان بالعجز والزيادة في مادة التخصص.

- إحالة الأوراق إلى الأكاديمية المهنية للمعلمين، لإلحاقهم بدوره تدريبية والتأكد من صلاحياتهم لتمثيل الوزارة.