ساويرس للإخوان: عالم بقر صحيح

01 يناير 2020 - 09:35 ص

وجه رجل الأعمال نجيب ساويرس رسالة موجعة لأحد قيادات الإخوان بالخارج، عندما سأله الأخير عن مساندته لحفتر.

وكتب ساويرس على حسابه في "تويتر": "الإخوانى اللى زيك لاسع أساسا.. وأنتم يا بتوع طز فى مصر.. طز فيكم.. وإحنا مع حفتر فى معركة التطهير من إرهابكم وعصابتكم عالم بقر صحيح".

جاء هذا في رده على الإخواني أحمد البقري، الذي هاجم ساويرس قائلا: "قلت لك مستواك في التطبيل بقى وحش".

وكان ساويرس أيضًا قد كتب تدوينة يتحدث فيها معركة طرابلس بالقول: "معركة طرابلس لا تخص ليبيا فقط هى معركة الإنسانية ضد قوى الإرهاب والتطرف.. وإن شاء الله ستكون هى فيتنام الإمبراطور العثمانى ومقبرة جنوده التعساء.. الذين أرجو أن يسألوا أنفسهم ماذا يفعلون هناك".