» هل عاقب السادات "أم كلثوم" بسبب الاسم الذي أطلقته عليه؟

أحمد عادل شعبان
حلت أمس ذكرى ميلاد المطربة الراحلة أم كلثوم التي صنعت شعبية كبرى في مجال الغناء.
وترددت شائعات تفيد وجود مشكلات بينها وبين جيهان السادات - زوجة الرئيس الراحل أنور السادات - بسبب الصراع بينهما على لقب "السيدة الأولى".
وردت جيهان السادات في لقاء نادر على قناة "ماسبيرو زمان" قائلة: هذه شائعة من الألف للياء .. كنت أنا وأم كلثوم أصدقاء .. وكانت تزورني كثيرًا أنا وأنور .
واستدركت: أشاعوا أن سبب الخلاف أنها وصفت السادات باسم (أبو الأناور) وهذا غير صحيح فهي سيدة زكية ولم تكن تخطيء في حق أحد.
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