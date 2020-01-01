» هل عاقب السادات "أم كلثوم" بسبب الاسم الذي أطلقته عليه؟

01 يناير 2020 - 08:35 ص

حلت أمس ذكرى ميلاد المطربة الراحلة أم كلثوم التي صنعت شعبية كبرى في مجال الغناء.



وترددت شائعات تفيد وجود مشكلات بينها وبين جيهان السادات - زوجة الرئيس الراحل أنور السادات - بسبب الصراع بينهما على لقب "السيدة الأولى".



وردت جيهان السادات في لقاء نادر على قناة "ماسبيرو زمان" قائلة: هذه شائعة من الألف للياء .. كنت أنا وأم كلثوم أصدقاء .. وكانت تزورني كثيرًا أنا وأنور .



واستدركت: أشاعوا أن سبب الخلاف أنها وصفت السادات باسم (أبو الأناور) وهذا غير صحيح فهي سيدة زكية ولم تكن تخطيء في حق أحد.



