» هل عاقب السادات "أم كلثوم" بسبب الاسم الذي أطلقته عليه؟

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السادات

ام كلثوم

حلت أمس ذكرى ميلاد المطربة الراحلة أم كلثوم التي صنعت شعبية كبرى في مجال الغناء.

وترددت شائعات تفيد وجود مشكلات بينها وبين جيهان السادات - زوجة الرئيس الراحل أنور السادات - بسبب الصراع بينهما على لقب "السيدة الأولى".

وردت جيهان السادات في لقاء نادر على قناة "ماسبيرو زمان" قائلة: هذه شائعة من الألف للياء .. كنت أنا وأم كلثوم أصدقاء .. وكانت تزورني كثيرًا أنا وأنور .

واستدركت: أشاعوا أن سبب الخلاف أنها وصفت السادات باسم (أبو الأناور) وهذا غير صحيح فهي سيدة زكية ولم تكن تخطيء في حق أحد.

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