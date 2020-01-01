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نجل صلاح قابيل يفجر مفاجأة عن قبره الذي أشيع أنه دفن فيه حيا

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أحمد عادل شعبان

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صلاح قابيل

دفن صلاح قابيل حيا

كشف عمرو - نجل الفنان الراحل صلاح قابيل - مفاجأة عن القبر الذي أشيع أن والده دُفن فيه حيا ومات وهو يحاول الخروج منه .

وقال في تصريحات تلفزيونية: هذه الإشاعة ليس لها أساس من الصحة وسمع بها كل أفراد الأسرة ماعدا والدتي التي خفنا عليها من إبلاغها بمثل هذا الأمر.

وأضافت: والدي توفي في السادسة صباحا داخل المستشفى ودفن في المغرب وهذا ينفي الشائعة من أساسها .

وتابع: والدي لم يكن مهتما بشراء قبر لكن قبل وفاته بشهر اشترى قبرًا بشكل مفاجيء وكان أول من دٌفن فيه.

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