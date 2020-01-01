» شاهد..أول ظهور لخطيبة نجل محمود عبد العزيز

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها على "انستجرام"، صورة لها مع الفنان كريم محمود عبد العزيز ، وشقيقه الفنان محمد محمود عبد العزيز، لتكشف من خلالها عن أول صورة لخطيبة الأخير، سارة.

وقد احتفل الفنان كريم محمود عبد العزيز وشقيقه محمد بالعام الجديد برفقة أسرتهما ومجموعة من أصدقائهما.

أقاما حفلا في منزلهما حضره عدد من النجوم منهم دنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان وكريم فهمي وشيكو وهشام ماجد وغيرهم.

كان محمد محمود عبد العزيز منذ إعلان خطبته في يناير 2019 لم يظهر مع خطيبته إذ اكتفى وقتها بنشر صورة ليده ويداها وهما يرتديان خاتم الزواج.