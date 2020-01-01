ترامب يحذر إيران من حدوث هذا الأمر الخطير في العراق

شكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، القادة العراقيين على الاستجابة السريعة لحماية سفارة أمريكا في بغداد محملا إيران المسؤولية الكاملة عن أي خسائر بشرية أو مادية في سفارتنا في بغداد.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن جميع الأمريكيين بسفارتها في بغداد آمنون، ولا إصابات في صفوفهم. وأكدت الخارجية الأمريكية إن هناك فرقا بين احتجاجات ومطالب الشعب العراقي والتظاهرات التي تحركها إيران أمام سفارتنا في بغداد.
وأوضح متحدث باسم الوزارة أن السفير الأمريكي لدى العراق مات تولر كان في رحلة سفر خاصة معدة سلفا منذ أكثر من أسبوع، وأن التقارير التي ذكرت أنه أُجلي من السفارة غير صحيحة. مضيفا أن السفير في طريق العودة إلى السفارة ولا توجد خطط لإخلائها. وحاولت ميليشيات عراقية، الثلاثاء، اقتحام البوابة الثانية للسفارة الأميركية في بغداد وأشعلت فيها النار.
وهاجم محتجون عراقيون، يحملون أعلام الحشد الشعبي وحزب الله العراقي، الثلاثاء، السفارة الأمريكية في بغداد، ونجحوا في اقتحام الباحة الخارجية للسفارة، بعد حرق إحدى البوابات للسفارة، منددين بالضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت، الأحد، قواعد تابعة لكتائب حزب الله العراقي الموالي لإيران، كما أحرقوا أعلاماً وحطموا كاميرات مراقبة، وقاموا بتكسير البوابات الأمنية في محيط السفارة، بحسب ما أفاد مراسل «العربية» و«الحدث».