  • الأربعاء 01 يناير 2020
  • بتوقيت مصر02:45 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ترامب

ترامب يحذر إيران من حدوث هذا الأمر الخطير في العراق

بالفيديو.. نساء مصر "للزند": قراراتك مهينة

بالفيديو.. 2020 عام ثورة النساء علي الرجال

محمد صلاح

خبيرة أبراج تزف بشرى سارة بشأن محمد صلاح

الدولار

الدولار يستقر أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

قوات أمريكية

شاهد.. قوات «مارينز» أمريكية لحماية السفارة في بغداد

استنفار أمني

الجيش يشارك الشرطة في تأمين إحتفالات عيد الميلاد

أرشيفية

جدل بشأن افتتاح كلية لتخريج القساوسة في دولة خليجية

الزمالك

نجم الزمالك يفاجئ الجميع ويعلن الاعتزال

أردوغان

بعد طلب مصري.. الجامعة العربية تصدم تركيا

«بدرية طلبة» من «كشك عم عبده» إلى «خرائط جوجل»

«بدرية طلبة» من «كشك عم عبده» إلى «خرائط جوجل»

ترامب يحذر إيران من حدوث هذا الأمر الخطير في العراق

عرب وعالم

ترامب
ترامب
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

بابا الفاتيكان يحذر من خطورة هذا الأمر

#

إيران تجمع بين ترامب ونتنياهو في هذا الأمر

#

شيخ الأزهر يحذر من خطورة هذا الأمر على الأطفال

#

"علاء مبارك" يحذر من هذا الأمر

شكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، القادة العراقيين على الاستجابة السريعة لحماية سفارة أمريكا في بغداد محملا إيران المسؤولية الكاملة عن أي خسائر بشرية أو مادية في سفارتنا في بغداد.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن جميع الأمريكيين بسفارتها في بغداد آمنون، ولا إصابات في صفوفهم. وأكدت الخارجية الأمريكية إن هناك فرقا بين احتجاجات ومطالب الشعب العراقي والتظاهرات التي تحركها إيران أمام سفارتنا في بغداد.
وأوضح متحدث باسم الوزارة أن السفير الأمريكي لدى العراق مات تولر كان في رحلة سفر خاصة معدة سلفا منذ أكثر من أسبوع، وأن التقارير التي ذكرت أنه أُجلي من السفارة غير صحيحة. مضيفا أن السفير في طريق العودة إلى السفارة ولا توجد خطط لإخلائها. وحاولت ميليشيات عراقية، الثلاثاء، اقتحام البوابة الثانية للسفارة الأميركية في بغداد وأشعلت فيها النار.
وهاجم محتجون عراقيون، يحملون أعلام الحشد الشعبي وحزب الله العراقي، الثلاثاء، السفارة الأمريكية في بغداد، ونجحوا في اقتحام الباحة الخارجية للسفارة، بعد حرق إحدى البوابات للسفارة، منددين بالضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت، الأحد، قواعد تابعة لكتائب حزب الله العراقي الموالي لإيران، كما أحرقوا أعلاماً وحطموا كاميرات مراقبة، وقاموا بتكسير البوابات الأمنية في محيط السفارة، بحسب ما أفاد مراسل «العربية» و«الحدث».

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الرئيس التونسي: تمديد الطوارئ كالقبض على الجمر
» فايز السراج أسوأ شخصية فى عام 2019
» ظواهر كونية غريبة تفاجئ العالم في 2020
» الأهلى تفوق على ريال مدريد في عهد حسن حمدي
» داعية يحذر من سوء الأدب مع الله بهذه المقولة
» اتحاد الكرة يصدم الأهلي بعدم قيد «كهربا»
» أصبحت أحسد أزواج البدينات!
» مقتل 41 شخصًا في السودان
» القبض على فنانة شهيرة وشقيقتها بتهمة الابتزاز
» الملك سلمان يصدر أوامر ملكية عاجلة
» معجزة طبية.. تعود إلى الحياة بعد «موتها دماغيًا» 7شهور

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات