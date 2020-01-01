ترامب يحذر إيران من حدوث هذا الأمر الخطير في العراق

01 يناير 2020 - 12:40 ص

شكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، القادة العراقيين على الاستجابة السريعة لحماية سفارة أمريكا في بغداد محملا إيران المسؤولية الكاملة عن أي خسائر بشرية أو مادية في سفارتنا في بغداد.



وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن جميع الأمريكيين بسفارتها في بغداد آمنون، ولا إصابات في صفوفهم. وأكدت الخارجية الأمريكية إن هناك فرقا بين احتجاجات ومطالب الشعب العراقي والتظاهرات التي تحركها إيران أمام سفارتنا في بغداد.



وأوضح متحدث باسم الوزارة أن السفير الأمريكي لدى العراق مات تولر كان في رحلة سفر خاصة معدة سلفا منذ أكثر من أسبوع، وأن التقارير التي ذكرت أنه أُجلي من السفارة غير صحيحة. مضيفا أن السفير في طريق العودة إلى السفارة ولا توجد خطط لإخلائها. وحاولت ميليشيات عراقية، الثلاثاء، اقتحام البوابة الثانية للسفارة الأميركية في بغداد وأشعلت فيها النار.

