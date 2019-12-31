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مصرع 3 أشخاص جراء سقوط طائرة صغيرة في كولومبيا

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المصريون ووكالات

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لقي 3 أشخاص مصرعهم جراء سقوط طائرة صغيرة في مدينة "بوكارامانغا" شمالي كولومبيا.
وحسب وسائل إعلامية محلية، فإن الطائرة المتجهة إلى منطقة "سيميتاره"، على بعد 50 كم جنوب غرب "بوكارامانغا"، سقطت بالقرب من مطار "بالونيغرو" بعد وقت قصير من إقلاعها.
وأعلنت التقارير، مصرع 3 أشخاص كانوا على متن الطائرة التي تمتلكها شركة دولية تعمل في نقل الأموال.
من جانبها، بدأت هيئة الطيران المدني الكولومبية، تحقيقًا حول الحادث. -

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