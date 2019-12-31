نتنياهو يقرر إنهاء مهام "دانون" كسفير لإسرائيل بالأمم المتحدة

31 ديسمبر 2019 - 10:10 م

قرّر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، عدم تمديد ولاية داني دانون مندوب إسرائيل الدائم في الأمم المتحدة، وفق إعلام عبري.

وقالت القناة "12" الإسرائيلية، إن القرار الذي أعلنه نتنياهو، الثلاثاء، جاء خلال اليوم الأخير لولاية دانون.وفي الصيف الماضي مدد نتنياهو ولاية دانون بـ 6 أشهر، انتهت الثلاثاء 31 ديسمبر/كانون أول 2019، بحسب المصدر ذاته.

وأوضحت القناة أن "نوعا فورمان" نائبة دانون هي من ستتولى مهامه مؤقتاً لحين تعيين بديل دائم.وأضافت "وفقا لتقارير، تلمس نتنياهو ما إن كان الوزير (الأمن الداخلي جلعاد) أردان، الذي رفض المنصب في أغسطس الماضي، مهتما بشغله الآن".

وتابعت "من أوضح أنه سيدرس قبول المهمة حال عرضت عليه هو الوزير (العلوم والتكنولوجيا) أوفير أكونيس".

وبحسب القناة فإن نتنياهو توجه مؤخراً للمرة الثانية للمستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت لاستيضاح رأيه حول ما إن كان بإمكانه تعيين مندوبا دائما لإسرائيل بالأمم المتحدة خلال ولاية الحكومة الانتقالية التي يقودها.

ورد مكتب مندلبليت "مازال الموضوع قيد الدراسة".وكان داني دانون في الماضي من أبرز منتقدي نتنياهو داخل حزب الليكود الذي يتزعمه الأخير منذ 14 عاماً، وترشح دانون ضده على رئاسة الحزب عام 2014 لكنه مني بهزيمة ساحقة بحصوله على 15% فقط من جملة الأصوات.

وتولى دانون منصبه بالأمم المتحدة في أغسطس/آب 2015، وفق ذات المصدر.

ومن المقرر أن تشهد إسرائيل في 2 مارس/آذار 2020 انتخابات هي الثالثة خلال أقل من عام، بعد فشل نتنياهو ومنافسه بيني غانتس زعيم تحالف "أزرق- أبيض" للمرة الثانية في الحصول على أغلبية 61 عضواً (من أصل 120 بالكنيست) لتشكيل الحكومة.

