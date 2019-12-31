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أحمد موسى:

الأهلى تفوق على ريال مدريد في عهد حسن حمدي

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الانتهاء من التحقيق مع حسن حمدي فى قضايا فساد الأهرام
الانتهاء من التحقيق مع حسن حمدي فى قضايا فساد الأهرام
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المصريون ـ متابعات

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كشف الإعلامي أحمد موسى عن استضافته للكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق في حلقة يوم غد الأربعاء من برنامج «على مسئوليتي».
وأضاف موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن حمدي سيكون في حلقة خاصة للحديث عن الرياضة والإعلان والشأن العام، خاصة أنه أول من ابتكر فكرة إعلانات الطرق، التي جلبها من ألمانيا وإنجلترا.
وأوضح موسى أن حسن حمدي أول من وضع بذرة الإعلان في مصر وجعل الإعلان له ثمن، حيث إنه تعلم فن الإعلان في الخارج وأسس منظومة الإعلان في مؤسسة الأهرام وتولى رئاسة النادي الأهلي .
واردف موسى، أن حمدي كان أصغر عضو في مجلس إدارة النادي الأهلي عندما كان في العقد الرابع من عمره وكان رئيسا للنادي منذ عام 2002 وحتى 2012، لافتا إلى ان حمدي تعرض لحملات كبيرة على مدار سنوات طويلة.
وأكد حسن حمدي أنه في عهد الكابتن حسن حمدي تفوق الأهلى على ريال مدريد، وأطلق عليه وزير دفاع القلعة الحمراء.

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