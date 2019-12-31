الدولار يستقر أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

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ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار صرف الدولار، أمام الجنيه اليوم الثلاثاء، في ختام التعاملات مقارنة بأسعار الصباح .

وسجل سعر الدولار في بنك مصر 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.

جاء هذا في حين بلغ بالبنك الأهلي المصري 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

أما البنك التجاري الدولي فاستقر السعر عند 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع .

وفي بنك القاهرة، سجل سعر العملة الأمريكية 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع .

بينما بلغ السعر في البنك التجاري الدولي 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.

وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.01 جنيه للشراء، و16.10 جنيه للبيع .

وفي بنك البركة  بلغ السعر 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع .

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