"ترامب" يوجه رسالة لرئيس الوزراء العراقي

31 ديسمبر 2019 - 09:54 م

وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسالة لرئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبد المهدي.

وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، طالب "ترامب" بضرورة حماية الأمريكيين والمنشآت الأمريكية.

وقال البيان إن ترامب وعبد المهدي ناقشا قضايا الأمن الإقليمي.

جاء هذا بعد اندلاع مظاهرات أمام مقر السفارة الأمريكية في العراق، في وقت سابق من الثلاثاء، احتجاجا على الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة، الأحد الماضي، إلى مواقع لـ "كتائب حزب الله" التابع لـ "الحشد الشعبي"، والتي تعتبر متحالفة مع إيران، في أراض حدودية للعراق وسوريا، وأسفرت عن مقتل 25 شخصا على الأقل.