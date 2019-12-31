» مقتل 41 شخصًا في السودان

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اعمال عنف بدارفور

سقط  41 قتيلًا بينما أصيب 29 شخصًا في حصيلة أولية، لأعمال عنف واقتتال قبلي بالسودان.

ووقعت أعمال العنف بمدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور السودانية، وتعد هذه الحصيلة لـ3 أيام من الاقتتال.

وكانت الأوضاع قد تفاقمت على نحو "خطير" بولاية غرب دارفور، الاثنين، عقب احتدام نزاع بين قبيلتي "المساليت" و"العرب"، على خلفية مقتل أحد شباب القبائل العربية قرب معسكر "كريندينق" للنازحين.

وكان المجلس السيادي، قد أعلن يوم الاثنين الماضي بعد اجتماع طارئ، إرسال المزيد من القوات للسيطرة على الأوضاع الأمنية بولاية غرب دارفور.


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