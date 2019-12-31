» تعرف على الأبراج الأسوأ حظًا في 2020

31 ديسمبر 2019 - 09:14 م

ينتظر البعض هذا اليوم بلهفة وهو اليوم الذي يودع فيه عامًا ويستقبل آخر، لكنه يكون متلهفًا أكثر لمعرفة ما يخفي له القدر في العام الجديد، خاصة الذين يهتمون بعلم الأبراج والفلك.

وفي هذه الأبراج نرصد الأبراج ذات الحظ السيئ:

1- برج الحمل 2020:

تحمل سنة 2020 مفاجآت جميلة جدًا لغالبية مواليد برج الحمل ، خصوصًا في الأشهر الخمسة الأولى، ولكنه يعرف بدءًا بشهر يونيو بعض العراقيل والمطبات والمسؤوليات الصعبة على الصعيدين العاطفي والمهني.

2- برج الثور 2020:

سنة إيجابية ابتداء من شهر يونيو 2020، يفتح برج الثور صفحة جديدة في حياته. هناك بوادر خير تمهد لسنة رائعة.

3- برج الجوزاء 2020:

سنة جيدة جدًا بالنسبة الى الحياة الرومانسية، وكذلك الحال بالنسبة للاحوال المالية، بشرط أن عليه التزام الواجبات وتجنب أي عمل فيه مجازفة، خصوصًا إذا كان له علاقة بالمال.

4- برج الأسد 2020:

سيكون برج الأسد من الأبراج المحظوظة سنة 2020 . ليس هناك كسوف ولا كوكب يؤثر عليه في شكل سلبي.

5- برج الدلو 2020:

ينتمي برج الدلو إلى الأبراج المميزة في سنة 2020 ، حيث تحمل له 2020 فرصًا مختلفة ربما تتعلق بسفر ومشاريع لم يكن يحلم بها.

6- برج السرطان 2020:

يواجه مواليد برج السرطان سنة رائعة واحتمال حصول تغييرات جذرية في حياة برج السرطان 2020، وخاصة الحياة المهنية والاجتماعية.

7- برج العذراء 2020:

شكل العام 2019 تحولًا في حياة مولود برج العذراء، وجعله يخرج من النفق إلى الضوء، وينتظر برج العذراء في عام 2020 مرحلة من التقدم والانفراجات، كما تنتظره مفاجآت مالية او ادارية، خصوصًا في الاشهر الخمسة الاولى من السنة الجديدة.

8- برج الحوت 2020:

يعرف برج الحوت نجاحًا واحوالًا غير متوقعة، حيث ستكون الظروف ايجابية جدًا في 2020 ولكن عليه التركيز على الناحيتين الشخصية والمهنية، لأنه قد يعاني من الضغط الشديد من عدم التوفيق بين متطلبات الصعيدين، لذا عليه أن يحسن التصرف في التعامل مع هذا الضغط.

9- برج الميزان 2020:

ولن يكون برج الميزان من الأبراج المحظوظة في عام 2020، حيث سيواجه بعض البلبلة والحيرة، لذلك مطلوب منه الحذر الشديد صحيًا، وعدم المجازفة بالوظيفة، ولكن سوف يحمل عام 2020 مفاجآت على المستوى العاطفي لمواليد برج الميزان.

10- برج العقرب 2020:

وبالرغم من نجاح مولود العقرب على الصعيد المهني في عام 2020، إلا أنه سيواجه حزن وابتعاد عن الأضواء لسببلكي يركز على ذاته وروحانيته ونفسه أكثر من أي شيء آخر.

11- برج القوس 2020:

لن تكون سنة 2020 الأفضل بسبب تركيز الأضواء على حياته الاجتماعية والعاطفية، مما يجعله اكثر عرضة للضغوط، سواء كانت شراكة مهنية اجتماعية او عاطفية.

12- برج الجدي 2020:

سيكون من الابراج المرهقة في 2020 على الرغم من كم النجاحات التي يحققها ولكنها ستأتي بعد تعب شديد ، كما أن هناك مشاكل قد يتعرض لها سواء مع الشريك أو مشاكل لها علاقة في القانون والقضاء.