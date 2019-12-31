» أصبحت أحسد أزواج البدينات!

31 ديسمبر 2019 - 08:53 م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

دكتورة أميمة، أرجو تفهم مشكلتي، حتى لو بدت لك ولكل من يقرأها أنها بسيطة وتافهة.. فأنا كرجل أميل دائماً لجسد المرأة الممتلئ نوعاً ما، ولقد تزوجت منذ 5 سنوات بزوجة محترمة وملتزمة وجميلة جدًا، وبالفعل أحببتها ولكنها كانت نحيفة، والجميع قالوا لى إن الزوجة تمتلئ بعد الزواج، ولكن بعد إنجاب أول طفل ازدادت نحافة للأسف، ولا تريد أن تساعد نفسها بالأكلات التى تزيد الوزن، وبالعكس فرحانة أنها نحيفة وتقول إنها نعمة، الحمد لله على كل حال، ولكنى رغم أننى ملتزم لكن لا أستطيع غض بصرى عن النساء البدينات، بل أحسد أزواجهن، ولا أعرف ماذا أفعل؟!

(الرد)

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رغم أنها مشكلة متكررة وربما رأى البعض أنه لا داعى لعرضها كثيراً، حيث قمت بنشر مثلها أكثر من مرة، إلا أن صاحب الرسالة غالباً لم يقرأ ما مضى، ولأننى أهتم دائماً وجداً، بكل ما يعكر صفو الحياة بين أى زوجين حتى تستقر الأسر ويستقر أفرادها نفسياً، فى محاولة لتحدى الشيطان والعياذ بالله فى التفريق بين الزوجين، ولو بكلمة متواضعة من كلامى البسيط.. وجميل أنك تسأل يا أخى الفاضل، حتى تجد حلاً، وهذا معناه أنك لا تريد خسارة زوجتك، ولا تريد أيضاً ارتكاب المعاصي.. ولكن بالنسبة لمشكلة النحافة ورغم أنها بالفعل نعمة، فإنها باتت بسيطة ومتعددة أساليب العلاج، بأنواع معينة من الأكلات أو الأعشاب أو بعض الأدوية التى تزيد من الوزن، وأحيانًا بعض عمليات التجميل (وإن كان بعض العلماء حرموها، ولكن هناك اختلاف بينهم فى هذا الأمر وأسبابه ودواعيه).. ولذلك أنصحك بأن تحاول علاج زوجتك من أسباب النحافة، قدر استطاعتك، وربما احتاج الأمر لنوع من الصبر، ولكن بالطبع مع السعى فى العلاج، بالإضافة إلى تشجيعك لها على الإكثار من تناول الطعام المفيد، على الأقل للحفاظ على صحتها العامة.. والأهم من ذلك أود أن أوصيك مذكرة إياك بأن تتقى الله وتغض بصرك عن النساء الأجنبيات عنك، لأنك لن تجنى غير الذنوب، فى حين أن غيرك يتمنى زوجة فى الحلال، وكلما اتقيت الله تعالى ثق بأنه سيبارك لك فى زوجتك وستصبح فى عينيك أجمل مما تتمنى إن شاء الله.

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للتواصل.. وإرسال مشكلتك إلى الدكتورة / أميمة السيد:-

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مع رجاء خاص للسادة أصحاب المشاكل بالاختصار وعدم التطويل فى رسائلهم..

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