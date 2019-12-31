حكم بإعدام الرئيس اليمني منصور هادي

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اليمن

أخبار اليمن

هادى

اعدام هادي

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء صدور حكم بإعدام الرئيس عبدربه منصور هادي.

 كما أصدرت المحكمة الحوثية، حكمًا بالإعدام على رئيس الحكومة معين عبدالملك ومسؤولين آخرين.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للميليشيا، إن المحكمة أدانت "هادي" وخالد اليماني وزير الخارجية السابق، ومعين عبد الملك سعيد، بتهمة "الخيانة العظمى"، وألزمتهم  بدفع 1.5 مليون ريال أجوراً للمحامين الذين دافعوا عنهم.

وجاء الحكم "بالإعدام تعزيراً ومصادرة جميع أموالهم العقارية، والمنقولة داخل اليمن وخارجه، وتوريدها إلى خزينة الدولة"، كذلك قضت بإدانة اليماني بما وصفه "جرائم الاتصال غير المشروع بكيان العدو الإسرائيلي" و"المساس باستقلال الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها، وإعانة العدو، وانتحال صفة وزير الخارجية المنسوبة إليه في قرار الاتهام".


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