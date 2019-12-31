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الجيش التركي يبدأ تجهيز قوات عسكرية لإرسالها إلى ليبيا

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أكار
أكار
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الطيب حسين

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تركيا

ليبيا

وزير الدفاع التركي

اكار

الجيش الركي

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن جيش بلاده بدأ بالفعل في تجهيز القوات المزمع إرسالها إلى ليبيا.

تصريحات وزير الدفاع التركي، جاءت في مقابلة تلفزيونية مع قناة "NTV " التركية، اليوم الثلاثاء، شدد خلالها على أن تركيا ستتخذ كل الإجراءات الضرورية في هذا السياق .

وصرح بأن: "تركيا لا يمكن أن تبقى غير مبالية تجاه الوضع الذي يواجهه أشقاؤنا الليبيون".

وأضاف وزير الدفاع التركي، أنه "في إطار مشروع مذكرة التفويض حول إرسال قوات إلى ليبيا، سيتم توكيل المهمة إلى القوات المسلحة ووزارة الدفاع التركية. وعملية التحضير بدأت للتو، وسنفعل كل ما يلزم".  

ويأتي هذا ضمن مذكرة التفاهم حول تعزيز التعاون الأمني العسكري بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني.

ويستعد البرلمان التركي للتصويت على تفويض بإرسال قوات إلى تركيا خلال يومين.


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