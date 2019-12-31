نجم الزمالك يفاجئ الجميع ويعلن الاعتزال

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اعتزال

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أحمد الميرغني

فاجأ أحمد الميرغني نجم نادي الزمالك ووادي دجلة السابق، الجميع بقرار اعتزاله كرة القدم، مؤكدًا أنه يوده في هذا اليوم عام 2019 ويودع معه كرة القدم بشكل نهائي.

وأشار "الميرغني" إلى أنه على الرغم من كونه لا يلعب فعليًا منذ 4 سنوات، بعد أزمة المنشور الذي انتقد فيه النظام عقب عملية إرهابية في سيناء، إلا أنه قرر الابتعاد عن كرة القدم.

وكتب أحمد الميرغني عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر ":«سنة خلصت و الحمد لله علي كل حاجة حصلت سواء خير أو شر وأحلي حاجة حصلت فيها أكيد بنتي مريم ربنا يخليها يارب و تبقي ذرية صالحة».

وتابع اللاعب العاشق لنادي الزمالك :« مكسوف أقول إني خلاص هعتزل ومش هلعب كورة تاني علشان فعلياً أنا يعتبر مبطل من ساعه المشكلة من 4 أو 5 سنين تقريباً».

واختتم قائلًا :« مع السلامة 2019 مع السلامة كرة القدم و ربنا يقدرني و أكون بعيد عن المجال ده بقدر الإمكان..كل سنة وأنتم طيبين و يارب تكون سنة سعيدة عليكم يارب».

وأبدى رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر" تعاطفهم مع اللاعب، معتبرين أنه تعرض لظلم كبير ولم يأخذ فرصته، داعين له بالتوفيق في حياته.





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