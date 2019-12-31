وفاة راقصة بعد انتهائها من حفلة رقص بمناسبة الكريسماس

31 ديسمبر 2019 - 07:08 م

لفظت راقصة أنفاسها الأخيرة، بعد انتهائها من وصلة رقصها أثناء الاحتفال بعيد الكريسماس.

وفي التفاصيل فإن راقصة لقيت مصرعها بعد انتهاء عرضها الراقص على خشبة مسرح مولان روج في باريس، وذلك في حادث مروع نتج عنه تحطم ثلاث سيارات عشية عيد الكريسماس.

الراقصة أليشا جيمس ، البالغة من العمر 27 عامًا ، من نوتنجهام ، تعرضت لحادث سير في مقاطعة بيدفوردشير الانجليزية ، حوالي الساعة 11.15 مساءً.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، تم إغلاق الطريق السريع لمدة تسع ساعات بينما سارع عمال الإنقاذ إلى مكان الحادث.

وقال متحدث باسم شرطة بيدفوردشير إنهم لا يزالون يحققون في سبب تحطم السيارات الثلاث وناشدوا أي شهود أو سائقين مع الشرطة كانوا على الطريق السريع قبل دقائق من الحادث ، للاتصال بهم.





