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الجيش يشارك الشرطة في تأمين إحتفالات عيد الميلاد

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احتفالات عيد الميلاد

انتشرت عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لمعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية في حماية المنشأت والمرافق العامة ودور العبادة وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية بالعديد من محافظات الجمهورية.

ويأتي ذلك في إطار احتفالات الشعب المصري بالعام الميلادي الجديد وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، حسبما أعلن المتحدث العسكري عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك".

ودفعت القوات المسلحة بالعديد من الدوريات الأمنية والمجموعات القتالية وعناصر من الشرطة العسكرية وقوات التدخل السريع لمعاونة عناصر الشرطة المدنية في تأمين المنشآت العامة والأهداف الحيوية في نطاق مسئوليتها وتنظيم الكمائن المشتركة والدوريات المتحركة التي تجوب الشوارع والميادين الرئيسية لتوفير الأمن والأمان للمواطنين خلال الاحتفالات.

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