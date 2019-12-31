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بعد سنوات من الاعتزال.. ظهور صادم لـ«تيسير فهمي»

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تيسير فهمي
تيسير فهمي
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محمد فضل

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تيسير فهمي

اعتزال فنانة

ظهور صادم

بعد سنوات من قرار اعتزالها الفن، صدمت الفنانة تيسير فهمي متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بظهورها المفاجئ، حيث نشرت فيديو وصورًا لها داخل أحد الأمكان الآثرية.

وبدا على الفنانة تيسير فهمي تقدم العمر وزيادة الوزن بشكل ملحوظ، وعبر جمهورها عن حبهم لها واشتياقهم إلى أعمالها الفنية.

وظهرت تيسير فهمي أمام بحيرة ناصر كما كانت برفقة مجموعة أخرى داخل المعالم الآثرية في أسوان، مشيدة بحضارة مصر.

وكانت تيسير فهمي أعلنت اعتزالها الفن بلا رجعة عام 2013 واتجهت إلى الحياة السياسية بعد ثورة يناير 2011 وشاركت في فعاليات عدة وتظاهرات مناصرة للمرأة.



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